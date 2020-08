La Lazio vince il derby di calciomercato e prende un giovane centrocampista per l’Under15

Secondo quanto appreso in esclusiva da Piccole Aquile 1900, Gabriele Paolocci si è legato oggi alla Prima Squadra della Capitale. L’ex giallorosso in forza al club di Trigoria da 5 anni, arriva al quartier generale di Formello convinto dal progetto di Mauro Bianchessi. Il centrocampista classe 2006 va a rinforzare la squadra di Simone Gonini, prossima ad affrontare il campionato Under 15, primo e vero format nazionale. La Lazio ancora una volta è preferita agli eterni rivali di sempre. Questa volta è un ex lupacchiotto a mettere le ali, pronto a prendere il volo con l’aquila sul petto.





