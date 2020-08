La Repubblica | Lazio, piano Champions: tenere Inzaghi e convincere Silva

Il doppio piano Champions della Lazio: tenersi Inzaghi e convincere David Silva. Il futuro dell’allenatore è una dlle questioni che tiene banco nella CApitale. A Formello sono sicuri che rimarrà, nonostante alcune tensioni con la dirigenza (ingaggio e mercato) e l’interesse sempre vivo della Juventus. Ha un contratto fino al 2021 e Lotito non lo libererà prima, è certo. Inzaghi si sente un tifoso laziale, ha riportato in Champions la squadra con cui ha siglato un patto per affrontarla tutti insieme ed è stato accontentato con l’acquisto a sinistra di Fares, una sua precisa richiesta (affare da circa 7 milioni). Il tecnico ora è in vacanza a Roma, in attesa, tra pochi giorni, di diventare papà per la terza volta. C’è tempo per discutere del rinnovo: le parti sono in contatto e si rivedranno ad Auronzo. Una soluzione si troverà e i giorni dopo le ferie saranno utili per incontrare altri giocatori da blindare con un nuovo contratto, come Immobile (nominato ieri miglior attaccante della Serie A dalla Lega) e Acerbi. Con la qualificazione in Champions, l’asticella si è alzata. Per questo la Lazio è ancora in attesa di sapere cosa deciderà David Silva, il colpo che Tare sogna di regalare alla piazza. Svincolatosi dopo nove anni dal Manchester City, il centrocampista 34enne ha ricevuto un’offerta per un biennale – con opzione per il terzo – da 4 milioni a stagione bonus compresi. Lui ne vorrebbe cinque di base fissa più premi, quindi tra le parti ne balla almeno uno: un motivo che complica la buona riuscita della trattativa. A Formello ci sperano e continuano a seguire una precisa strategia, quella utilizzata nel 2011 con Klose. Al di là dell’ingaggio (previsto il classico inserimento dell’Inter), l’obiettivo è far innamorare Silva del progetto biancoceleste, come accadde con il “mito” tedesco. La Lazio sta corteggiando in ogni modo lo spagnolo che, insieme al fratello, ha già visitato il centro sportivo. Lo sta trattando come un verotop player, avrà a disposizione una ereo privato, per accorciare le distanze con la Spagna e la famiglia cui è molto legato, e un’elegantissima casa nel pieno centro di Roma. Una serie di benefit per provare a convincere l’ex stella di Guardiola a diventare l’uomo copertina del ritorno in Champions dopo tredici anni. La Repubblica







