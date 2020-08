SOCIAL | Il fratello di Ciro Immobile non ci sta sul premio di MVP della Serie A a Dybala: ecco le sue parole | FOTO

La Lega di Serie A ha annunciato, ieri, i vincitori dei premi di fine anno come MVP nelle varie categorie. Ciro Immobile, capocannoniere e vincitore della scarpa d’oro, è stato scelto come miglior attaccante della stagione 2019/20, ma alcuni hanno polemizzato sul fatto che il premio come miglior giocatore in assoluto del torneo sia stato assegnato a Paulo Dybala. Tra i tanti, anche una persona molto vicina all’attaccante della Lazio, ossia suo fratello Antonio Immobile. Attraverso una Instagram Stories che ritrae un articolo che tratta l’argomento, ha commentato: “Non sono laureato in statistica, ma vorrei capire a livello matematico come può incidere di più uno che fa 1/3 dell’altro” e poi, riferendosi ai gol e agli assist di Immobile e Dybala, scrive: “45 vs 17, Serie A, un’altra bella figura“.







