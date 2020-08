CALCIOMERCATO – Il Barcellona non vuole mollare Luiz Felipe

È tempo di mercato. La Lazio si sta muovendo non entrata, ma da tempo c’è un forte interesse di un importante club per un giovane biancoceleste. Il Barcellona non ha intenzione di mollare Luiz Felipe, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Don Balon, il club catalano ha messo in cima alla l’osta dei desideri il classe ‘97. Se così fosse e la Lazio dovesse far partire Luiz Felipe le ipotesi per sostituirlo ricadrebbero su: Kumbulla, Kim Min Jae, e da poco è tornato di moda il nome Sarr. Di certo la cessione di Luiz Felipe non sarebbe prioritaria, quella che sarà certa invece è quella di Bastos che ha ultimato il suo tempo a Roma e proverà fortuna forse in Francia o in Turchia.







