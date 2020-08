CALCIOMERCATO | La Lazio vola a Istanbul per Muriqi: ecco le cifre dell’offerta

AGGIORNAMENTO ORE 10.30- Passano i minuti, si susseguono velocissime le voci. Stando a quanto riportato dal profilo Twitter Her şey Spor, la cifra offerta dalla Lazio sarebbe stata rifiutata dai turchi con i negoziati che sarebbero comunque ancora in corso.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio’dan gelen 15 milyon Euro’luk teklifi reddedti. Görüşmeler sürüyor. 📎(TRT) pic.twitter.com/UWkiEBV3X2 — Her şey Spor (@herseyspoor) August 6, 2020

La Lazio vuole stringere i tempi per Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce da tempo nel mirino del club biancoceleste. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter Spor Arena, infatti, alcuni funzionari del club biancoceleste sarebbero volati ad Instanbul per incontrare la dirigenza del club turco offrendo 15 milioni +3 per il centravanti albanese naturalizzato kosovaro.

Son Dakika | İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul’a geldi. İtalyan yetkililer, Vedat Muriqi için 15+3 milyon euro teklifte bulundu. (A Spor) pic.twitter.com/EsfKR1qnFe — Spor Arena (@sporarena) August 6, 2020







