CdS | David Silva, novità importanti nel fine settimana

David Silva sarebbe il giusto colpo Champions per una squadra come la Lazio. La società sta ragionando sull’affare e nel prossimo fine settimana potrebbe già arrivare una risposta quasi definitiva da parte del giocatore. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, domenica potrebbe arrivare la risposta del giocatore che nel frattempo sarà impegnato contro il Real Madrid nella gara di Champions League. Lotito e Tare lavorano per regalare ad Inzaghi il primo colpo Champions e la piazza lo accoglierebbe a braccia aperte. La speranza è che possa accettare un contratto sulla base di circa 3 milioni di euro.







