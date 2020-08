CdS | Lotito-Inzaghi, il rinnovo slitta ancora

Ripartire da Inzaghi per continuare un ciclo avviato alla grande. Questa l’intenzione della dirigenza laziale vogliosa di costruire ancora intorno al tecnico piacentino una rosa competitiva. Eppure, intorno a tante voci ottimistiche, c’è anche un po’ di preoccupazione: Lotito è in vacanza in barca mentre Inzaghi attende l’arrivo del primo figlio insieme a sua moglie Gaia con i discorsi di rinnovo ancora rinviati. Non c’è fretta, le garanzie tecniche richieste da Simone sono chiare, ma intanto i giorni passano e i rumors di un interesse della Juventus sono sempre vivi. In casa Lazio si respira un clima particolare tra desideri ed intenzioni ancora da formalizzare. Lo riporta Il Corriere dello Sport







