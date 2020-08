Cessione Roma, c’è la firma di Friedkin la proprietà passa di mano: ecco le cifre

È ufficiale la sottoscrizione del contratto preliminare per il passaggio di proprietà della società capitolina: finisce dopo 8 anni l’era di James Pallotta. L’operazione si è concretizzata sulla base di circa 591 milioni di euro. Closing previsto entro la fine di agosto. Le prime parole di Friedkin: “Non vediamo l’ora di immergerci nella famiglia della Roma”. Svolta nella cessione della Roma: nella notte tra mercoledì e giovedì, come comunica ufficialmente il club giallorosso, è stato sottoscritto il contratto preliminare che, di fatto, sancisce il passaggio di proprietà della società nelle mani di Dan Friedkin. L’operazione, si legge nel comunicato diramato dalla Roma giovedì mattina, “è valutata in circa 591 milioni di euro e dovrebbe concludersi entro la fine di agosto”.







