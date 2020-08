Champions League | Lazio in terza fascia, Inter e Atalanta al momento in quarta

Attendendo il responso di Napoli e Roma in Europa League e Champions League, la Lazio sogna i sorteggi della prossima Champions. Seppur distanti dall’Europa delle grandi da tredici anni, i ragazzi di Inzaghi verrebbero collocati in terza fascia, in una posizione di vantaggio rispetto a Inter e Atalanta al momento in quarta. Le due formazioni nerazzurre, in ogni caso, possono ancora sperare di scalare fascia o avanzando nelle rispettive competizioni guadagnando punti utili per il ranking o sperando nell’eliminazione nei preliminari di Champions di League di formazioni che le precedono nella speciale classifica. Lo riporta La Gazzetta dello Sport







