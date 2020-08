Felipe Anderson: “Tifo sempre per la Lazio. Futuro? Vediamo cosa succederà”

A Radiosei ha parlato il centrocampista brasiliano Felipe Anderson, durante la sua vacanza estiva. Felipe ha ancora un bellissimo rapporto con la Capitale e con la Lazio, come testimoniato proprio dalle sue parole: “Penso sempre a Roma, ci sono tornato per vedere i miei amici. Tifo sempre per la Lazio, sono stati 5 anni bellissimi. Per il futuro ancora non so nulla, penso solo al West Ham. Vediamo cosa succederà“.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: