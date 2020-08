Il Messaggero | La Lazio mette nel mirino due gioielli dell’Udinese

Secondo Il Messaggero Lotito avrebbe chiamato Pozzo: nel mirino Fofana e De Paul. Per la mediana non si può però ancora escludere nessuna operazione futura. Così si legge sul Messaggero. Claudio Lotito ieri ha alzato il telefono e ha ripreso i colloqui con Pozzo per il pupillo d’Inzaghi: Fofana. Sondaggi anche per De Paul, per cui la richiesta da 40 milioni di euro sembra assolutamente eccessiva.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: