Il Messaggero | Lazio, Luis Alberto chiama l’amico David Silva: “Vieni alla Lazio e vinciamo insieme”

Secondo Il Messaggero Luis Alberto avrebbe chiamato Silva chiedendogli di venire alla Lazio.

Fantasia al telefono, il Mago invoca di nuovo “Merlino”: «Non pensarci più, vieni alla Lazio». Luis Alberto pressa David Silva per giocare insieme la Champions League e provare a vincere davvero stavolta lo scudetto. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Deve diventare realtà questo sogno, la Spagna biancoceleste può decidere il prossimo campionato italiana. L’attesa del sì dell’ex City crea fermento, Tare ha già fatto l’offerta da 4 milioni di euro per tre anni e spera che David Silva non si faccia convincere da un altro progetto.





