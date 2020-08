Il Messaggero | Niente intervento per Lucas Leiva, si punta il ritiro di Auronzo di Cadore

Qualche certezza in più in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lucas Leiva non dovrebbe più operarsi al ginocchio. Si proseguirà con una strategia conservativa lasciando perdere l’ipotesi intervento. Il brasiliano ha puntato il ritiro di Auronzo di Cadore, da lì si capirà meglio come reagirà il ginocchio e cosa sarà meglio fare







