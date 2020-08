ORA E’ UFFICIALE, la Roma perde con il Siviglia e ‘regala’ la Champions League alla Lazio

Alla MSV Arena di Duisburg è gara secca negli ottavi tra Siviglia e Roma. In palio un solo posto per la Final Eight di Europa League. Reguilón sblocca la gara al 21′, raddoppia En-Nesyri al 44′. Dopo ben 10 minuti di recupero la gara termina 2-0 e il posto per la Final Eight è degli spagnoli. L’eliminazione dei giallorossi questa sera permette alla Lazio, quarta classificata in Serie A, di avere la certezza matematica della partecipazione ai gironi della prossima Champions League.