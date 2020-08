Lopez: “Stagione oltre le aspettative, merita un 9”

A Lazio Style Channel è intervenuto l’ex biancoceleste Antonio Lopez, centrocampista della Lazio per 5 stagioni, dal 1975 al 1980: “La stagione della Lazio merita un 9 perché è stata praticamente perfetta. La squadra ha riscritto tutti i record, è tornata in Champions League dopo 13 anni e ha conquistato la Supercoppa italiana. Immobile e compagni sono andati oltre le aspettative. Con lo scudetto, sarebbe stata da 10. Peccato solo per il post lockdown, quando è mancato lo scatto finale. Va anche detto però che non è mai facile restare fermi un anno, soprattutto in una condizione anomala mai provata prima. Quindi ci sono tante attenuanti per i biancocelesti“.





