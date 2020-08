Massimo Caputi: “Non mi aspetto colpi a sensazione da parte di Lotito. David Silva? Può dare mentalità vincente alla Lazio”

Il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Caputi, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24: “ Non mi aspetto colpi a sensazione da Lotito per la Lazio , ma mirati. David Silva lo è, se non impiegato ogni partita può dare molto, può dare la mentalità vincente che in ambito internazionale serve alla Lazio”.







