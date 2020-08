Roma Femminile, Bartoli: “Peccato la Lazio non sia salita in Serie A, speravo nel derby”

Ad impedire alla Lazio Femminile di salire in Serie A, è stato solamente l’algoritmo applicato alla classifica in seguito allo stop forzato del campionato per il coronavirus. La squadra biancoceleste il prossimo anno rimarrà quindi in Serie B ed il Capitano della Roma Femminile, Elisa Bartoli, ne è rimasta delusa: “Sicuramente sarà un campionato che per la Roma dovrà migliorare rispetto la stagione precedente. Ci aspettiamo una posizione sopra il quarto posto. Ragioneremo partita dopo partita senza fare programmi e vedremo come andrà. Speravo nel derby, perché è sempre una grande emozione per la città, per il tifo e sono sempre partite particolari. Peccato non sia salita in Serie A la Lazio“. Lo riporta Vocegiallorossa.it







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: