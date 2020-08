Salernitana, preso il baby Riosa dalla Lazio

Michele Riosa, attaccante classe 2003 della Lazio, si è trasferito in Serie B, alla Salernitana, e farà parte della prima squadra. Come riportato da gianlucadimarzio.com, l’attaccante, che appena due anni fa giocava nell’Urbetevere, nell’ultima stagione ha messo a segno ben 6 reti in 16 partite, affermandosi miglior bomber della squadra prima del lockdown. Appena Riosa ha compiuto 16 anni, la Lazio è riuscita a fargli firmare un triennale, e, ora a 17 anni approda in Serie B.







