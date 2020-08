SOCIAL | Acerbi, grinta anche sul campo da Padel: “Io e Parolo sconfitti, ma a testa alta!” | VIDEO

Tempo di vacanza in casa Lazio, così mentre alcuni giocatori passano il tempo in barca come Luiz Felipe, Correa e Lucas Leiva, altri sono insieme sui campi da gioco… di padel. La coppia all’interno del box di gioco è quella di Francesco Acerbi e Marco Parolo, che hanno sfidato due amici in una partita del popolare gioco. A testimoniarlo, un video pubblicato sui social dallo stesso “Ace”, che però ha perso la partita dopo una serie di lunghi scambi e smash: “Io e Parolo sconfitti, ma a testa alta…”

Io e Parolo sconfitti ma a testa alta…







