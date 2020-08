SOCIAL | Una “dolce” Scarpa d’Oro per Immobile | FOTO

Capocannoniere della Serie A, record di reti in una singola stagione di Higuain eguagliato, Scarpa d’Oro in arrivo. Non si smette di festeggiare, come è giusto che sia, in casa Immobile. Mentre Ciro si gode le vacanze in famiglia, i suoi tantissimo sostenitori non smettono di celebrarlo. Così, nella serata di ieri, al termine di una cena al ristorante, al bomber biancoceleste è stata consegnato una torta molto particolare, dorata e decorata con una grande Scarpa d’Oro. Un gesto di per sè semplice, capace però di sottolineare ancora una volta l’impresa di Immobile.







