Tanti auguri Danilo Cataldi, sono 26 anni per il centrocampista biancoceleste

Oggi è il compleanno di Danilo Cataldi, il centrocampista biancoceleste classe ‘94 compie 26 anni. La Lazio gli fa i migliori auguri di compleanno e sarà pronta a rivolerlo in campo per la prossima stagione, visto io problema alla caviglia rimediato in questo post-lockdwon.







