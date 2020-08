TMW | Cavani è fantamercato. Fumata bianca vicina per Borja Mayoral

La notizia di un Cavani proposto alla Lazio potrebbe sfumare velocemente nelle prossime ore. L’ingaggio percepito dall’uruguaiano al PSG (circa 10 milioni), infatti, renderebbe altamente complicata la buona riuscita dell’operazione considerando gli standard della società capitolina. Chi, invece, sarebbe molto vicino sarebbe Borja Mayoral, il primo attaccante della nuova Lazio in arrivo. Gli agenti e gli intermediari starebbero limando negli ultimi giorni i dettagli per una cifra intorno complessiva di 18 milioni di euro ed uno stipendio per il calciatore di 1,8 milioni di euro. Borja Mayoral potrebbe essere il primo rinforzo in avanti, dunque, ma non l’unico: qualora partisse Caicedo, ricercato in Spagna, Cina e Emirati Arabi, Tare sarebbe pronto a piazzare il secondo colpo. Inzaghi vorrebbe Lasagna, l’attaccante complementare perfetto di Immobile. Pozzo chiederebbe intorno ai 15 milioni forte della concorrenza del Napoli. Lo riporta Tuttomercatoweb.com







