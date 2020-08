CALCIOMERCATO – La Lazio vuole chiudere per Fares, ma poi bisognerebbe lavorare in uscita

Da questo calciomercato ci si aspetta anche un po’ di chiarezza per quanto riguarda la fascia sinistra. In primis bisognerà sincerarsi di quelle che sono le condizioni del capitano Senad Lulic. Se dovesse essere disponibile per il ritiro di Auronzo di Cadore, allora, sarà sicuramente lui il titolare. Dietro di lui Jony, Durmisi e Lukaku, che però si sono rivelati dei folp di in questa stagione. Ecco perché, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito e Tare stanno lavorando per regalare a Simone Inzaghi Mohamed Fares. L’esterno algerino, in forza alla SPAL, avrebbe già un accordo di massima con la società biancoceleste, ora bisogna trovare il punto d’incontro con la società ferrarese. Probabilmente si potrà chiudere intorno ai 10 milioni di euro. In caso di arrivo, la società lavorerà in uscita: Jony tornerebbe volentieri in Spagna, Durmisi spera nella conferma del Nizza e Lukaku dovrà valutare la sua condizione, vista il mancato approdo al Newcastle proprio per problemi fisici.







