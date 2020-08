CALCIOMERCATO – Lazio-Muriqi, il Presidente Ali Koç smentisce: “Non ci sono offerte ufficiali”

Arrivano smentite sul fronte Muriqi. Nella giornata di oggi e nei giorni precedenti si parlava di un summit di Tare per chiudere l’affare, con un’offerta già presentata. Il Presidente del Fenerbahce, Ali Koç, ha però detto chiaramente a Sporx che non ci sono state offerte: “Non ci sono offerte ufficiali per Vedat Muriqi”.

Ali Koç: “Vedat Muriqi için resmi bir teklif yok” pic.twitter.com/jyGtqfTuGN — Sporx (@sporx) August 7, 2020







