Calciomercato Lazio, spunta il nome di Jackson Porozo

Secondo quanto riportato da calciomercato.it la Lazio sta valutando il profilo di Jakson Porozo, difensore ecuadoriano classe 2000 il cui contratto col Santos scade fra soli due giorni. L’agente del ragazzo, intervenuto ai microfoni del sito, ha preferito non sbilanciarsi dichiarando quanto segue: “E’ vero che molti club in Europa ci chiedono informazioni su di lui, ma preferiamo non parlare di eventuali trattative. Analizzeremo tutte le proposte e poi prenderemo una decisione. Di certo presto ci saranno novità importanti per il ragazzo”. Porozo, che ha già debuttato con la sua Nazionale è nel mirino di tante altre società, dall’Ajax al Valladolid di Ronaldo passando per una squadra della MLS (l’interesse è molto forte) fino al Bruges e al Siviglia. Non è da escludere un rinnovo con il Santos se le offerte non dovessero risultare soddisfacenti.





