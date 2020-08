CdS | Caicedo potrebbe lasciare la Lazio. Per l’attacco torna di moda il nome di Wesley

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, oltre ad operazioni in entrata, la Lazio pensa anche alle cessioni. In attacco, visto che sembra vicina la chiusura della trattativa che porterebbe Borja Mayoral in biancoceleste, e l’interesse nei confronti di Muriqi, Felipe Caicedo potrebbe lasciare la Capitale. Il quotidiano parla di una un’offerta in arrivo da parte dell’Al Gharafa Sports Club, squadra del Qatar interessata e pronta a fare una proposta molto ricca per portarlo in squadra. Per il Presidente della Lazio potrebbe essere un’ottima occasione in termini di plusvalenza, visto che nel 2017 il giocatore è stato acquistato dall’Espanyol per una cifra intorno ai 2,5 milioni.

Nelle ultime ore, invece, è tornato di moda anche il nome di Wesley, attaccante dell’Aston Villa, accostato alla Lazio già nelle scorse finestre di mercato. La stagione del brasiliano ex Bruges non è stata fortunata, visto l’infortunio al legamento crociato del ginocchio nel mese di gennaio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Ora è in fase di recupero, ma il suo valore oscilla sempre intorno ai 15-17 milioni di euro.







