David Silva, il padre conferma: “Sarei contento se giocasse nella Lazio”. Accordo sempre più vicino?

Il futuro di David Silva sembrerebbe tingersi sempre più di biancoceleste. Arrivano conferme anche da persone vicine al calciatore. Il padre del centrocampista spagnolo infatti, intervenuto ai microfoni di Onda Cero, ha confermato l’interesse di Silva per la Serie A: “Gli piace molto il campionato italiano ed è convinto che potrebbe giocarci fino a 40 anni. Sarei molto contento se giocasse alla Lazio. Vincere la Champions sarebbe il coronamento dei suoi 10 anni trascorsi in Inghilterra. Gli è stato proposto anche il rinnovo di contratto per un altro anno al Manchester City ma mi ha risposto: ‘Giocaci tu un’altra stagione lì’. Mi sarebbe piaciuto se avesse deciso di andare a Valencia, anche se è convinto che la sua esperienza in Liga sia già chiusa”.







