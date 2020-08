ESCLUSIVA | Primavera1, continua la rivoluzione: anche Shoti dice addio

Continua la rivoluzione in casa Lazio Primavera. Dopo gli addii fisiologici dei classe 2000 Alia, Falbo, Bianchi, Di Stefano e probabilmente Kalaj e Dean Lico, si discute sul futuro dei 2001 con il regolamento del prossimo campionato che permette lo schieramento di massimo 5 calciatori di tale annata. Con la società capitolina obbligata a compiere delle scelte, uno dei primi a salutare è Emiliano Shoti, centrocampista albanese che nell’ultima stagione nella Capitale ha collezionato 8 presenze. Come appreso dal suo agente Giuseppe Bofisè in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it, la Lazio ha deciso di non riconfermare il ragazzo aprendo le porte dello svincolo. Su di lui varie società di Lega Pro pronte ad offrirgli una seconda possibilità.







