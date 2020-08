La sindaca Raggi elogia Immobile: “Scarpa d’Oro, importante riconoscimento per il calcio italiano”

La sindaca Virginia Raggi attraverso il proprio profilo twitter si congratula con il bomber biancoceleste Ciro Immobile per il prestigioso riconoscimento della Scarpa d’Oro:

Congratulazioni a @ciroimmobile che con i 36 goal segnati in serie A si è aggiudicato la scarpa d’oro come calciatore più prolifico d’Europa. Un riconoscimento importante per tutto il calcio italiano. pic.twitter.com/EaVsKMyX6O

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 7, 2020