La Stampa | Sirigu, diversi club su di lui: c’è anche la Lazio

Come riportato dall’edizione odierna de La Stampa il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, ha chiesto la cessione dopo 3 anni per cimentarsi verso obiettivi più importanti. Diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui. Il Napoli al momento sembrerebbe essere in vantaggio: il nuovo ds Vagnati infatti vorrebbe portare il portiere partenopeo Meret ai granata. L’idea di uno scambio però non sembra aver convinto per ora il presidente del Napoli De Laurentis.

Su Sirigu c’è anche l’interesse della Roma e della Lazio: il portiere è stato nel mirino dei biancocelesti già in passato ma la trattativa non è mai riuscita ad andare in porto.





