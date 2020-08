La storia del Grand Hotel di Rimini, da casa di Fellini ad oggi sede del calciomercato

Per Federico Fellini era una seconda casa, per dirigenti e procuratori sarà il centro del mondo. Il primo giorno di calciomercato, in programma il 1º settembre, quest’anno si svolgerà al Grand Hotel di Rimini: “Per la prima volta si svolge in un luogo storico della regione Emilia-Romagna”, ha spiegato il capo di gabinetto della giunta Giammaria Manghi in videoconferenza. Ad annunciare la location è stato il presidente della regione Stefano Bonaccini: il primo giorno di trattative rientra in un discorso più ampio che prevede 35 eventi sportivi organizzati in Emilia-Romagna, da domani 7 agosto fino alla fine dell’anno, per promuovere il territorio. Dopo le prime trattative con vista sull’Adriatico, gli ultimi giorni di mercato si svolgeranno a circa 300 km da Rimini, nella classica location di Milano. La chiusura della sessione estiva è prevista per lunedì 5 ottobre alle 20. Intanto al Grand Hotel di Rimini sono quasi finiti i preparativi: il countdown è partito, il mercato sta per ricominciare.

