Michele Riosa, la ‘giovane aquila’ approda in Serie B

Quello di Michele Riosa è uno splendido sogno diventato realtà. Il giovane attaccante classe 2003 di proprietà della Lazio a soli 17 anni approda in Serie B: ufficiale il suo passaggio in prestito alla Salernitana, grande occasione per un giovanissimo che andrà ad affrontare il campionato cadetto.

Il responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi ha commentato così la notizia ai microfoni di gianlucadimarzio.com : “Perchè la vita si trasformi in una favola, serve il giusto mix di fattori. Fortuna, bravura e anche un po’ di romanticismo. La forza di Riosa, però, è tutta nella testa: cura l’alimentazione, è un ragazzo serio, a volte sembra un adulto per via della determinazione con cui affronta ogni situazione. Calcisticamente ricorda il primo Bobo Vieri, un attaccante vecchio stampo, forte nelle sponde e a fare gol. La prossima stagione? Spero che l’allenatore della Salernitana lo riesca a valorizzare, anche se conoscendo le sue qualità non ho dubbi: troverà lo spazio che merita e farà esultare i tifosi della sua nuova squadra.”







