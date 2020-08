Ravel Morrison, duro sfogo sui social: “Non sapete quello che hanno visto i miei occhi”

Duro sfogo sui social da parte di Ravel Morrison. L’ex Lazio a 27 anni si ritrova senza una squadra. Eppure a suo tempo Sir Alex Ferguson lo aveva definito come uno dei più grandi talenti, ma purtroppo Morrison negli ultimi anni non è mai riuscito a lasciare il segno in nessun club in cui ha militato. E così, di fronte ai diversi attacchi subiti, il calciatore si è difeso in questo modo sui social:



“Non mi paragonate al primo che capita, perché parliamo di livelli diversi. Non esiste ‘un nuovo Ravel Morrison’ , qualcuno non ‘è come Ravel Morrison’ perché ha un po’ di singhiozzo. Io ho avuto problemi seri nella mia vita, ho trovato davanti a me ostacoli da superare che nessuno potrà mai capire. Non potrete mai mettervi nei miei panni, non vedrete MAI scene come quelle che hanno visto i miei occhi”







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: