SOCIAL | Continua la vacanza di Leiva, Correa e Luiz Felipe: serata a base di musica | GUARDA IL VIDEO

Lucas Leiva, Joaquin Correa e Luiz Felipe, terminato il campionato al quarto posto con la Lazio, hanno deciso di trascorrere questi giorni di vacanza insieme, il quel di Ibiza. Nella serata di ieri, sono stati a cena insieme, ad un locale, con le rispettive famiglie. Durante la cena, accompagnata da musica ed esibizioni di ballerini, anche i giocatori biancocelesti, si sono lasciati prendere dalla musica, ed hanno intonato, seduti al tavolo, alcune note della famosa canzone di Whitney Houston “I Will Always Love You”. Ecco il video in cui sono ripresi Lucas Leiva e Correa mentre si divertono nel cantare, pubblicata da Desirée Cordero, fidanzata del Tucu, attraverso una Stories su Instagram.

GUARDA IL VIDEO:







