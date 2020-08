SOCIAL | Dal ritiro ad Auronzo alla conquista della Champions: la Lazio ripercorre la stagione 2019/2020 | VIDEO

Con la sconfitta di ieri sera della Roma contro il Siviglia, e quindi la conseguente eliminazione dall’Europa League dei giallorossi, tra la Lazio e la prossima Champions League non ci sono più ostacoli: siamo ufficialmente ai gironi di Champions 2020/2021. Una qualificazione conquistata sul campo dopo una grande stagione che ha visto la squadra di Inzaghi alzare al cielo l’ennesimo trofeo, la Supercoppa Italiana contro la Juventus, e dato filo da torcere proprio alla squadra di Sarri nella lotta al titolo. La Lazio, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha ripercorso tutta la stagione biancoceleste 2019/2020, a partire dal ritiro di Auronzo di Cadore, alle ultime sfide di qualche giorno fa, che hanno permesso alla Lazio di chiudere al quarto posto in classifica e tornare dopo tredici anni a giocare in Champions League.







