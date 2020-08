SOCIAL | Festa a sorpresa per i 26 anni di Cataldi organizzata dalla moglie Elisa | FOTO

Nella serata di ieri, nel giorno del suo 26esimo compleanno, Danilo Cataldi ha ricevuto una festa a sorpresa da parte di sua moglie Elisa, visto che ogni anno, il compleanno di Cataldi coincide con il ritiro della squadra. Quest’anno, visto il prolungamento della stagione, dopo lo stop forzato, è riuscita ad organizzargli una festa con amici e parenti, ma non solo: per il suo compleanno, in un locale situato a Marina di San Nicola, sul litorale romano, erano presenti alla festa anche suoi ex compagni di squadra ai tempi della Lazio Primavera, tra cui anche Cristiano Lombardi, compagno ed amico, ora in prestito alla Salernitana.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: