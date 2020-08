SOCIAL | Leiva si prepara per la nuova stagione sulle spiaggie di Ibiza: “Primi passi per tornare” | FOTO

In questi giorni, i giocatori della Lazio, si stanno dedicando alle vacanze con le rispettive famiglie, dopo la stagione conclusa poco meno di una settimana fa con la trasferta contro il Napoli, nell’ultima giornata di campionato. Joaquin Correa, Luiz Felipe e Lucas Leiva, hanno deciso di trascorrere questi giorni di relax insieme, in quel di Ibiza. L’ex Liverpool, che ha chiuso anticipatamente la stagione, visto il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, non vede l’ora di tornare a prendersi le chiavi del centrocampo biancoceleste: nonostante le vacanze, Lucas Leiva, sul proprio profilo ufficiale Instagram, attraverso una Stories, ha pubblicato un video in cui è alle prese con un lavoro atletico sulle spiaggie di Ibiza. Il video è accompagnato dalla frase: “Primi passi per tornare”. L’obiettivo di Lucas Leiva è tornare a disposizione di mister Inzaghi a partire dal ritiro di Auronzo di Cadore, che inizierà il 23 agosto.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: