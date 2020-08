Calciomercato Lazio, interesse per Gonzalez dello Stoccarda

La Lazio è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Diversi i calciatori accostati al club biancoceleste: l’ultimo è quello di Nicolàs Gonzalez. L’attaccante argentino classe ’98 gioca nello Stoccarda. Secondo il Daily Mail però ci sarebbe molta concorrenza. Il club in vantaggio è il Leeds di Marcelo Bielsa, pronto ad offrire più di 20 milioni di euro per il 22enne. Ma anche in Serie A diversi club sarebbero interessati al cartellino dell’attaccante: oltre alla Lazio anche Inter, Milan, Napoli e Roma.





