Escalante: “Voglio puntare sempre al massimo. L’italiano? Mi sto allenando”

Il primo arrivo del mercato in casa Lazio è stato Escalante, il centrocampista proveniente dall’Eibar, che si è raccontato in un’intervista rilasciata a Nike.com: “Voglio sempre puntare al massimo, la Selezione Argentina è il sogno che tutti abbiamo fin da piccoli. L’italiano? Non è la stessa cosa pronunciare parole davanti allo specchio e davanti ad un microfono, anzi, è difficile. Riti scaramantici? Non ne ho prima di entrare in campo. I primi temp in Liga non sono stati semplici, era un gioco diverso, più tecnico. Durante la quarantena ho cucinato ed imparato qualche nuovo piatto. Gioco a Call of Duty insieme ai miei amici argentini o di qui, quando vinciamo esulto così forte che mia moglie vorrebbe picchiarmi, mentre quando gioco sono sempre concentrato, quindi non si sentono rumori“.







