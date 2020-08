Gregucci: “David Silva? Ho la pelle d’oca ad immaginarlo con la maglia laziale, in campo con Luis Alberto e Milinkovic”

«Lo ha voluto a tutti i costi Roberto e, come al solito, ci aveva visto lungo». Cosi parla Angelo Gregucci in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, soffermandosi sul profilo di David Silva. «Che giocatore fantastico, che ragazzo eccezionale, la Lazio fa un colpo magnifico, mi viene la pelle d’oca al solo pensiero che uno come David Silva possa vestire la maglia laziale e muoversi in campo con Luis Alberto e Milinkovic. Mamma mia che colpo che ha fatto la Lazio. Eccezionale per il calcio italiano ma anche per la gente. Pochi giocatori come lui: cosi si costruiscono squadre da scudetto, in più con altri due cosi potresti essere competitivo per la Champions, per vincerla non solo per partecipare».







