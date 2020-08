Riccardo Cucchi su Inzaghi: “Vorrei davvero che rimanesse alla Lazio” – FOTO

“Premessa: è un tweet laziale, quindi di “cuore”. Non ho notizie di prima mano. Ho quelle che leggo, come voi. Ma vorrei davvero che #SimoneInzaghi rimanesse alla #Lazio. Il progetto tecnico è partito da lontano e ha ottenuto risultati importanti. Sarebbe un peccato interromperlo“, così il noto giornalista Riccardo Cucchi, attraverso il suo account ufficiale Twitter, commenta le voci di mercato che, in modo particolare da ieri sera, circolano sul possible interesse della Juventus per il mister laziale. Un tweet da laziale, per una delle voci più importanti della radiofonia italiana.

Premessa: è un tweet laziale, quindi di “cuore”. Non ho notizie di prima mano. Ho quelle che leggo, come voi. Ma vorrei davvero che #SimoneInzaghi rimanesse alla #Lazio. Il progetto tecnico è partito da lontano e ha ottenuto risultati importanti. Sarebbe un peccato interromperlo. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) August 8, 2020







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: