Sky Sport 24, Sarri esonerato. Simone Inzaghi primo nome per la Juventus

Come riportato ai microfoni di Sky Sport 24 è di pochi minuti fa la notizia dell’esonero di Maurizio Sarri: dalla prossima stagione non guiderà più la compagine bianconera. Si attende il comunicato ufficiale della società.

Il primo nome sul taccuino della Juventus come suo sostituto è quello di Simone Inzaghi: l’allenatore, infatti, piaceva alla dirigenza bianconera già dall’anno scorso, quando era stato fino all’ultimo in corsa proprio con Sarri. Inzaghi, dal canto suo, non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza tra un anno, con la Lazio, nonostante nel corso delle ultime settimane stia parlando con il club biancoceleste per giungere ad un accordo.

Matteo Petrucci, l’inviato Sky per la Lazio, fa inoltre sapere che la dirigenza biancoceleste non lascerà andare via Inzaghi a zero ma allo stesso tempo non si opporrebbe in maniera categorica a un suo eventuale addio con un anno di anticipo rispetto al suo contratto. La Juventus però pensa anche ad altre alternative soprattutto dall’estero come Pochettino e Paulo Sousa ma per il momento l’unico nome su cui si hanno certezze e che piace ai bianconeri è appunto quello di Simone Inzaghi.





