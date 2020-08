SOCIAL | Leiva, prosegue il suo allenamento a Ibiza – FOTO

Leiva in vacanza a Ibiza in compagnia di Correa e Luiz Felipe non perde tempo e tra un bagno e l’altro si allena in vista del ritiro di Auronzo tra due settimane. Tramite Instagram stories condivide con i tifosi il suo allenamento fai da te, pronto per tornare in campo più carico che mai:







