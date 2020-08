Buon compleanno Alessandro Murgia: gli auguri della Lazio

Compie oggi 24 anni Alessandro Murgia. L’attuale centrocampista della SPAL ha giocato nella Lazio dal 2014 al 2019, collezionando 49 presenze e 4 reti.

Una di queste, è stata fondamentale per la conquista della Supercoppa 2017 contro la Juventus: il classe ’96 firmò infatti il definitivo 2-3. Per Murgia anche un gol in Europa League, nella trasferta vinta, sempre per 2-3, contro il Vitesse. Questi gli auguri della Lazio per l’ex biancoceleste.





