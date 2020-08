Juventus, due ex biancocelesti nello staff di Pirlo

Andrea Pirlo non sarà ovviamente l’unico volto nuovo della nascente Juventus. Il neo allenatore bianconero – si legge sul Corriere della Sera – avrà Roberto Baronio come vice, il match analyst Antonio Gagliardi in arrivo dalla Nazionale, forse anche Alessandro Matri nello staff. E in società, dove i cambiamenti riguardanti Paratici e la promozione di Federico Cherubini potrebbero essere solo rinviati alla chiusura del mercato, Andrea potrebbe anche ritrovare una vecchia conoscenza milanista come Ariedo Braida. Tuttomercatoweb.Com





