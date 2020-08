MOTO GP | A Brno prima vittoria per Binder, secondo Morbidelli. Per Rossi grande rimonta, ma è solo 5°

Sulla pista del circuito di Brno, in Repubblica Ceca, c’è stata la prima vittoria in top class per Brad Binder, giovane pilota sudafricano di 24 anni. C’è gloria anche per l’italiano Franco Morbidelli, per gran parte della gara in prima posizione ma poi superato proprio dal vincitore in KTM. Sulla Yamaha arriva secondo in griglia, mentre Valentino Rossi, partito 10° dopo le qualifiche, parte male ma poi recupera tante posizioni, chiudendo quinto al termine. Male Quartararo (leader del Mondiale) e Andrea Dovizioso, che riesce a migliorare la partenza (iniziava dalla diciottesima casella), arrivando undicesimo.

Posizioni GP

B. Binder

F. Morbidelli

J. Zarco

A. Rins

V. Rossi

M. Oliveira

F. Quartararo

T. Nakagami

J. Miller

A. Espargaro

A. Dovizioso

D. Petrucci

C. Crutchlow

M. Vinales

A. Marquez

T. Rabat

B. Smith

S. Bradl

Classifica Piloti

1 QUARTARARO F. 59 2 VINALES M. 42 -17 3 MORBIDELLI F. 31 -28 4 DOVIZIOSO A. 31 -28 5 BINDER B. 28 -31 6 ZARCO J. 28 -31 7 ROSSI V. 27 -32 8 NAKAGAMI T. 27 -32 9 MILLER J. 19 -40 10 RINS A. 19 -40







