MVP della stagione della Lazio, plebiscito per il vincitore della Scarpa d’Oro | FOTO

E’ stato quasi un plebiscito, ma la sua vittoria come giocatore della stagione 2019/20 della Lazio è piuttosto scontata. Con una classifica marcatori vinta ed una Scarpa d’oro nella bacheca dei trofei, il bomber della Lazio Ciro Immobile ha vinto il premio in casa biancoceleste battendo Luis Alberto in finale. Lo spagnolo ha comunque svolto un campionato eccellente, posizionandosi nel gradino più alto della classifica come miglior assistman della Serie A. Ma nulla ha potuto contro l’attaccante che ha eguagliato il record di Gonzalo Higuain di più gol in una singola stagione di Serie A, raggiungendo quota 36 gol.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: