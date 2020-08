Calciomercato, Lazio in attesa: David Silva vola a Lisbona per le ‘Final Eight’

Il Manchester City ha diramato la lista dei convocati per le final eight di Champions League: tra i 27 calciatori presente anche David Silva. Lo spagnolo è partito insieme ai compagni per Lisbona, città dove si disputerà la sfida con il Lione in programma sabato 15 agosto. Per la firma del centrocampista però bisognerà attendere ancora qualche giorno, forse solo quando il City avrà terminato la sua esperienza nella massima competizione europea.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: