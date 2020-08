CdS | Serve una torre da area di rigore: Muriqi in pole position

Quest’anno alla Lazio sono mancati i centimetri nell’area di rigore avversaria. Troppo spesso i cross giunti dalle fasce non sono andati a buon fine perché il gioco areo non è il punto forte dei biancocelesti. Per questo durante il prossimo mercato la società lavorerà per regalare a Simone Inzaghi un centravanti che sappia fare la trre. Secondo quanto riportato da il Corrierie dello Sport il nome caldo è sempre quello del kosovaro Vedat Muriqi, il gigante alto 194 centimetri del Fenerbahce, e la Lazio potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni di euro. In alternativa nelle ultime ore sono spuntati fuori anche i profili di King del Bournemouth e di Wesley dell’Aston Villa.







