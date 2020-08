CdS | Un sogno chiamato David Silva: a breve la decisione

Se ne è parlato tanto in questi giorni, l’affare David Silva-Lazio si dovrebbe chiudere proprio oggi, così come riporta il Corriere dello Sport. C’è certezza al 99%, bisognerà tenere da conto anche quell’1% che non si sa mai possa rivelare sorprese. Lo spagnolo firmerebbe un triennale da 4 milioni di euro a stagione. Pur di continuare a giocare a certi livelli, l’ex asso del Manchester City sarebbe disposto ad abbassare il suo vecchio stipendio. Fino a questa stagione il fantasista percepiva una somma molta vicina ai 10 milioni di euro. Anche se il prossimo 8 gennaio compirà 35 anni, il calcio negli ultimi anni soprattutto, ha dimostrato come l’esperienza sia fondamentale per ottenere dei risultati importanti. Con lui la Lazio inizierebbe il mercato, non ancora aperto, con il piede giusto. Non resta che aspettare.







